Perché Salvini ha perso in Emilia Romagna? «Gli elettori M5S hanno votato per il Pd e Bonaccini» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo le Europee gran parte degli elettori del Movimento ha scelto il voto anti Salvini, virando su Bonaccini. E il profilo del governatore dem ha attirato anche i voti di sinistra corriere

CarloCalenda : Salvini è un ridicolo cialtrone. In un paese normale verrebbe preso a pernacchie. Altro che uomo forte. Va dileggia… - FerdiGiugliano : Salvini perde male perché aveva puntato forte sull’Emilia-Romagna. Ma se il PD si esalta perché vince in una regio… - lucianonobili : Il gesto di #Salvini è indegno. Perché da Ministro non ha mai affrontato problema droga. E perché, più volte, ha fa… -