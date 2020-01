Perché Salvini ha perso in Emilia Romagna? «Gli elettori M5S hanno votato per il Pd e Bonaccini» : Dopo le Europee gran parte degli elettori del Movimento ha scelto il voto anti Salvini, virando su Bonaccini. E il profilo del governatore dem ha attirato anche i voti di sinistra

Il giorno dopo - Matteo Salvini si dice "soddisfatto". Perché "il cambio è solo rinviato" : Il giorno dopo, Matteo Salvini mostra soddisfazione per i risultati elettorali. La Calabria è stata vinta, l’Emilia Romagna no, ma i dati gratificano il leader leghista, secondo cui l’appuntamento della vittoria è solo rinviato nel tempo. Arrivano poi segnali positivi dalla coalizione, “il centrodestra ha dato prova di compattezza. Chiaro che se ieri si fosse votato a livello nazionale il centrodestra avrebbe ...

Antonio Maria Rinaldi : "Un ristoratore declina la prenotazione prima dell'arrivo di Salvini Perché minacciato" : Dopo il gestore del bar di Casalecchio di Reno (Bologna) che ha chiuso il locale appena saputo che Matteo Salvini avrebbe fatto visita, il leghista Antonio Maria Rinaldi porta alla luce un altro terribile caso: "Gira in chat - scrive sul suo profilo Twitter - un audio in cui un ristoratore declina l

Sondaggista Vassallo sulle elezioni in Emilia : "Non c'è più quella subcultura rossa" - Perché Salvini vincerà : "Stasera la sinistra rischia davvero parecchio", parola di Aldo Cazzullo. I suoi voti sono infatti crollati: nel 2005 Vasco Errani ne aveva più di un milione e mezzo; nel 2010 scese sotto un milione e 200 mila; ora negli ultimi sondaggi Stefano Bonaccini insegue. Una dura sfida, quella del Pd, sopra

Paolo Becchi avverte Matteo Salvini : "Perché dobbiamo scordarci le elezioni - in ogni caso" : Caro Vittorio, ieri mi/ci hai dato una sana lezione di realismo politico. Debbo riconoscere che forse hai ragione e vorrei portare un elemento in più alla nostra discussione. Gli sforzi del "Capitano", diciamolo pure, hanno ormai qualcosa di eroico: nessun leader politico, nella storia repubblicana,

Salvini - Meloni Perché non dite nulla sulle scritte contro gli ebrei di Mondovì? : In 24 ore il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia hanno solidarizzato con Sinisa Mihajlovic e Mario Cattaneo, fatto decine di post sui social, tenuto numerosi comizi di campagna elettorale. Ma in nessun caso, hanno trovato il tempo di dire qualcosa sulle scritte antisemite di Mondovì. perché tanta reticenza?Continua a leggere

Perché su Salvini F**ez è più incisivo delle Sar**ne : Certe volte è bello rimanere a bocca spalancata, davanti a una scoperta mai creduta possibile, proprio con la parola in gola a metà. Ad esempio costatare che quello là, il rapper, o l’influencer, il marito di quell’altra influencer là, uno che non voteresti e nemmeno gli daresti un like, è in realtà

«Perché Salvini non ha pagato gli stipendi arretrati ai vigili e alla polizia?» : “Salvini fa della facile ironia. A lui dico: sei stato ministro dell’Interno per 15 mesi, perché non hai proposto tu il taglio delle tasse? Indossi la felpa per cercare i facili consensi, perché non hai portato proposte per pagare gli stipendi arretrati ai vigili e alle forze di sicurezza?”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti ad Assisi del decreto attuativo della manovra economica in cui ...

Pd - Zingaretti contro Salvini : “Altro che citofonare : dove sono i 49 milioni di euro degli italiani? Perché scappi dalla giustizia?” : “Invece di citofonare a casa delle persone, dicci dove sono i 49 milioni di euro degli italiani scomparsi. E poi Perché scappi dalla giustizia ogni volta che un procuratore ti chiama in causa?”. sono le parole di Nicola Zingaretti, segretario del Pd, rivolte a Matteo Salvini nel corso dell’intervento che ha chiuso il comizio a Bologna per le Regionali in Emilia-Romagna. L'articolo Pd, Zingaretti contro Salvini: “Altro ...

A Bibbiano Salvini porta in piazza il dolore : “Faremmo tutto il possibile perche’ sia fatta giustizia” : Sul palco della Lega, a Bibbiano, va in scena il dolore dei genitori privati dei loro bambini. Il giorno prima la chiusura della campagna elettorale delle Regionali emiliano-romagnole, Matteo Salvini decide di tornare nella cittadina teatro dell'inchiesta sui presunti abusi e affidi illeciti nota come 'Angeli e demoni'. Dietro a un fondale rosso con la scritta 'Giu' le mani dai bambini', il capo leghista fa una breve introduzione e poi cede il ...

Matteo Salvini - anche Imola vota la Lega : "Al 18%" - Perché Lucia Borgonzoni può vincere davvero : Imola, roccaforte del coop rosse, è con Matteo Salvini. Il sindaco del Pd, Daniele Manca, aveva governato per dieci anni per poi dimettersi troppo presto con la malsana ambizione di finire in Senato. È questa la colpa che gli riserbano i cittadini del comune emiliano-romagnolo, dove a marzo - riferi

Citofono Salvini - parla a TPI il ragazzo tunisino : “Ho denunciato - non so Perché dicono che spaccio” | VIDEO : . Citofono Salvini, parla a TPI il ragazzo tunisino: “Ho denunciato” parla a TPI il ragazzo 17enne di Bologna a cui ieri, martedì 21 gennaio, il leader della Lega Matteo Salvini ha citofonato indicandolo come spacciatore di droga. “Sono andato a denunciare”, racconta il giovane, che incontriamo alla soglia del portone di casa, nel quartiere Pilastro. “Ieri non ero in casa”, quello che è successo ...

Perché un carabiniere ha contattato la signora Biagini per conto dello staff di Salvini? : Matteo Salvini al Pilastro ha confezionato nient’altro che uno spot elettorale facendo finta di stare dalla parte dei deboli e degli oppressi. La scena del citofono a caccia di presunti spacciatori. Il blitz nel quartiere noto per essere uno dei più difficili di Bologna. La famiglia di tunisini accusata di spacciare sotto i portici. Quanto di quello che abbiamo visto nella diretta su Facebook del leader della Lega di due giorni fa è vero e ...

Perchè un carabiniere ha contattato la signora Biagini per conto dello staff di Salvini? : Matteo Salvini al Pilastro ha confezionato nient’altro che uno spot elettorale facendo finta di stare dalla parte dei deboli e degli oppressi. La scena del citofono a caccia di presunti spacciatori. Il blitz nel quartiere noto per essere uno dei più difficili di Bologna. La famiglia di tunisini accusata di spacciare sotto i portici. Quanto di quello che abbiamo visto nella diretta su Facebook del leader della Lega di due giorni fa è vero e ...