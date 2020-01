Perché l’Oscar al Miglior Film lo vince sempre il film peggiore? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ogni anno l'Academy sembra dare il premio maggiore al film meno riuscito tra i nominati: decisione casuale o c'è un segreto dietro questa scelta? Ci siamo! Mancano pochi giorni alla nuova edizione degli Academy Awards, comunemente chiamati Oscar! E come ogni anno il mese di gennaio è dedicato ai pronostici, alla visione dei film nominati e alle conversazioni tra cinefili che si dividono in bonarie tifoserie per vedere il loro film preferito trionfare nella nottata delle stelle al Dolby Theater di Los Angeles. E rimanere puntualmente delusi. Perché sì, ogni anno sembra che il premio al Miglior film vada al titolo meno meritevole del lotto e anche quest'anno, da come si sono divisi i premi dei sindacati, i Golden Globe e i premi della ... movieplayer

