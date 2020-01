Perché l’Emilia Romagna è comunque cambiata: i dati provincia per provincia (Di lunedì 27 gennaio 2020) La spallata non c’è stata, ma l’impressione è che comunque in Emilia Romagna qualcosa sia cambiato ormai definitivamente. Perché, se a una prima impressione la vittoria di Bonaccini sembrerebbe netta e senza ombre, analizzando meglio i dati si scopre una Regione ben più variegata da come viene spesso pensata e descritta dai media. Certo il vantaggio del Governatore è solido e la diga del Centrosinistra ha retto all’urto leghista e agli ultimi colpi di teatro salviniani, ma la realtà è meno delineata di quanto appare. Il Centrosinistra e le liste pro-Bonaccini vincono staccando gli avversari a Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì e Cesena, ma l’ex Regione rossa è tornata a dare fiducia, in molte province, alla Lega salviniana. Scorrendo il grafico sopra però si scopre che esistono delle province in cui la Lega e il centrodestra sono ormai solidamente ... giornalettismo

Perché trasformare l’Emilia Romagna in Stalingrado è un rischio : L'alternativa alla destra sovranista c'è e ieri a Bologna ne abbiamo avuto l'ennesima conferma, con una marea di persone a oscurare la manifestazione leghista per le Regionali in Emilia Romagna. Ma nella politica le scorciatoie non funzionano e pensare che l'antisalvinismo possa essere l'unico collante di mondi diversi e partiti divisi come mai prima d'ora sarebbe un grosso errore.Continua a leggere

