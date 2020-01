"Per la vittoria di Bonaccini determinante il ruolo degli elettori M5s": l'analisi dell'istituto Cattaneo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli elettori del Movimento 5 Stelle vanno a sinistra e sono stati uno dei fattori determinanti per vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Un concetto che emerge dallo studio dell’Istituto Cattaneo di Bologna che ha analizzato i flussi elettorali su 4 città (Forlì, Ferrara, Parma, Ravenna) dalle europee 2019 alle regionali 2020. La ricerca mette in rilievo il “ruolo determinante dei 5 Stelle sull’esito del voto”. Infatti, secondo l’istituto, i due principali sfidanti, ovvero, Stefano Bonaccini, per il centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, per il centrodestra, “hanno fatto quasi il pieno dei rispettivi elettorati, quindi le scelte degli elettori delle terze forze si sono rivelate decisive”. Molti elettori pentastellati - il 71,5% a Forlì, il 62,7% a Parma, il 48,1% a Ferrara si rileva nell’analisi - hanno ... huffingtonpost

