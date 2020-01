Per evitare l’arresto ingoia 100 euro falsi: fermato 17enne (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il ragazzo si trovava in compagnia di due donne adulte, entrambe poste agli arresti domiciliari, quando dopo aver effettuato un acquisto con una banconota falsa da 100 euro nella centralissima via Cavour a Roma, è stato fermato dai carabinieri e subito dopo ha tentato di far sparire altre banconote false che aveva con sé infilandole in bocca e masticandole. fanpage

nzingaretti : Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di #Auschwitz. Ricordiamo chi è stato ucciso dall'odio e l… - virginiaraggi : Senza memoria non c’è futuro. Oggi in Campidoglio con gli studenti romani per ricordare l’orrore della Shoah. È nec… - massimobray : 'Salviamo le coste della Sardegna'. Ho sottoscritto l'appello, insieme ad altre 10000 persone, per evitare che il c… -