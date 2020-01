Per colpa del coronavirus la Cina rischia la recessione economica

Sos di Fedagripesca Per vongole e telline - colpa anche dei cambiamenti climatici : Lupini, fasolari, cappelunghe e telline a rischio ancora una volta per colpa dei cambiamenti climatici. Scatta l’allarme dei pescatori per gli interventi di ripascimento aumentati negli ultimi 10 anni del 10%, un’impennata dovuta anche agli eventi meteorologici sempre più estremi che erodono le spiagge. Un fenomeno che ha interessato oltre il 70% del litorale italiano, dove è stata riportata la sabbia che va perduta per ...

Inter - Handanovic : «Non abbiamo pareggiato Per colpa dell’arbitro» : Inter, Handanovic commenta il pareggio contro il Cagliari: «Non ci siamo fermati per colpa dell’arbitro. Non sono preoccupato» Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky commentando il pareggio contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore: «Sicuramente non abbiamo pareggiato per colpa dell’arbitro, ci siamo lamentati solo perché non è stato fischiato nessun fallo per i ...

Gerardina Trovato - la Caritas e Sanremo 2020 : “Sono sul lastrico Per colpa di mia madre” : Problemi di cui non vuole parlare, problemi economici, accuse alla madre, neanche un euro per lavorare e alla fine Gerardina Trovato ha dovuto chiedere aiuto alla Caritas. Lo ha rivelato qualche settimana fa in un'intervista al Messaggero e abbiamo provato a chiamarla per farci spiegare un po' cosa era successo.Continua a leggere

Giovanni Stroppa - una nascita strana : addio e ritorno al calcio - smise di tifare Juve Per colpa di Platini : Giovanni Stroppa è stato un centrocampista talentuoso. Nato il 24 gennaio 1968 da una famiglia di contadini, Stroppa compie oggi 52 anni. La sua venuta al mondo è particolare: “Il giorno in cui sono nato mio padre era fuori a governare le mucche o a tagliare l’erba e non riuscì ad accompagnare mia madre in ospedale per partorire. Fu così che nacqui in una cascina“. Inizia a giocare nelle giovanili del Mulazzano, poi fa un ...

Lotito e le multe alla Lazio : “Ingiusto che Per colpa di una minoranza paghino tutti i tifosi” : Lotito, dopo aver detto che la multa ricevuta dalla Uefa per 'il saluto romano' fatto da alcuni tifosi laziali in occasione della partita con il Rennes di Europa League, l'avrebbero pagata i tifosi presenti allo stadio, ha dichiarato che è non è giusto che tutti i tifosi della Lazio paghino per gli errori di una minoranza.Continua a leggere

Sanremo 2020 : Arisa esclusa “Per colpa” di Giordana Angi : Arisa avrebbe voluto tornare in gara al Festival di Sanremo anche quest’anno per rimediare alla brutta esibizione del 2019 (a causa di una febbre altissima), ma purtroppo Amadeus le ha detto di no. Intervistata dal settimanale Oggi, la cantante ha dichiarato che secondo lei non è stata presa al Festival di Sanremo a causa del tema della sua canzone, troppo simile a quello proposto da Giordana Angi. Entrambe, infatti, hanno proposto ad ...

Roberto Alessi piange l’amico morto suicida : “Mi sento in colpa Per non essermene accorto” : Il giornalista e direttore di Novella 2000 pubblica un commosso post Instagram in cui ricorda l'amico Max, che si è tolto la vita. Senza nascondere il dolore e il rimorso: "Se solo lo avessi invitato a casa per una spaghettata e non l’ho fatto. Amici miei, diciamoci tutto, anche la nostra disperazione".Continua a leggere

Roberta Morise ancora lontana da I Fatti Vostri Per colpa di una malattia - lo spiega Magalli (Foto) : Da giorni Roberta Morise non è negli studi de I Fatti Vostri, la sua mancanza è evidente e anche Giancarlo Magalli si augura che torni presto in trasmissione (Foto). E’ il conduttore a spiegare il motivo dell’assenza di Roberta nel programma ma anche lei sul suo profilo social sta mostrando i suoi momenti di noia a casa sua. Vorrebbe tornare il primo possibile e il motivo che la tiene lontana dal lavoro è una malattia che in genere viene ai ...

Multe ai pedoni “zombie” Per colpa dello smartphone : Per definirli, in Germania, nel 2008, è stata coniata una nuova parola: «smombie», zombie dello smartphone. Sono quei pedoni che tengono gli occhi incollati allo schermo del cellulare, senza fare caso ai potenziali pericoli, anche mortali, che corrono. Ma da due anni, a Sassari, comportarsi da smombie costa molto caro: come succede anche in altri centri, da New York a Honululu (anche se la città del nord della Sardegna è la prima in Europa), i ...

Virus in Cina - tutta colpa dei mercati tradizionali : Perché le malattie nascono tutte in Asia : I Virus nascono in Asia, e più precisamente in Cina, per poi avere il potenziale di espandersi in tutto il mondo. Il dossier di Repubblica fa chiarezza sul perché proprio l'Asia sia la terra dei Virus. La risposta è quasi banale: il mantenimento di pratiche tradizionali cozza con la modernizzazione

Solskjaer rammaricato : «Perchè non abbiamo preso Haaland? Colpa di Raiola» : Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa spiegando il motivo perchè lo United non ha preso Haaland In conferenza stampa Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato i motivi del mancato arrivo di Haaland al Manchester United. Le sue parole. «E’ importante usare il buon senso quando si fa mercato. Quando acquisti dei calciatori devi mantenerne il controllo. Non puoi permettere che vengano controllati dai loro agenti, magari con ...

Se Salvini può citofonare sentendosi uno sceriffo la colpa è nostra : ormai tutto è Permesso : Salvini e il citofono: ecco quanto siamo caduti in basso Quando, tra vent’anni, ci chiederanno e ci chiederemo cos’è stato il populismo, racconteremo di quella volta in cui Matteo Salvini è andato a suonare al citofono di un ragazzo tunisino di 17 anni dandogli dello spacciatore in diretta Facebook, a microfoni e telecamere spianati, semplicemente sulla base della “soffiata” di una passante. È accaduto davvero, ieri sera, ...

Ida Platano e Riccardo tornano a Uomini e Donne : amore litigarello anche Per colpa di Gemma : Vi abbiamo già raccontato che ieri è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over e sono tante le cose accadute nel mondo di Uomini e Donne! In una puntata davvero ricchissima di cose c’è stato spazio anche per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sono tornati in studio per raccontare quello che è successo nelle ultime settimane. I due stanno insieme, come era anche facilmente deducibile dalle dolci dediche che si scambiano ...