Pensioni ultime notizie: uscita anticipata a 64 anni, il piano del governo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: uscita anticipata a 64 anni, il piano del governo Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’incontro tra governo e sindacati di oggi, lunedì 27 gennaio: si discuterà sula riforma generale del sistema Pensionistico, sul post-Quota 100, sul superamento della Legge Fornero, e sui nuovi requisiti per l’uscita anticipata. C’è distanza tra gli obiettivi dei sindacati e quelli del governo, sebbene alla fine dovrebbe essere trovato un compromesso che non costi troppo alle casse dello Stato e che vada incontro alle richieste dei sindacati. Pensioni ultime notizie: le richieste dei sindacati I sindacati chiedono troppo, con un’uscita anticipata a 62 anni di età, con 20 anni di contributi per la Cgil. L’alternativa è l’uscita con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Troppo costosa per lo Stato, troppo esagerata la proposta, non ... termometropolitico

infoitinterno : Pensioni, ultime notizie: domani incontro tra sindacati e Governo, ma c'è distanza - infoitinterno : RIFORMA PENSIONI/ La doppia beffa di Quota 100 (ultime notizie) - VirgilioVazzari : Pensioni, ultime notizie: domani incontro tra sindacati e Governo, ma c'è distanza -