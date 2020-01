Pensioni ultima ora: stop Quota 100, ecco la soluzione alternativa di Boeri (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pensioni ultima ora: stop Quota 100, ecco la soluzione alternativa di Boeri Pensioni ultima ora: cosa accadrà in Italia per quel che concerne la previdenza? Tutto in alto mare, per ora. Nell’attesa che il governo studi e approvi il piano per superare Quota 100 imperversa il dibattito. Dopo aver dato conto delle posizioni di vari esperti e addetti ai lavori, come per esempio il presidente Inps Tridico e l’ex ministro Fornero vediamo il parere dell’ex presidente Inps Boeri. Pensioni ultima ora, Boeri resta contrario a Quota 100 A più riprese, in passato, Boeri si è espresso negativamente sull’introduzione di Quota 100. A distanza di mesi non ha cambiato idea. Con l’intervento pubblicato dal quotidiano La Stampa ha offerto alcune indicazioni su una delle possibili strade da seguire per il futuro. Per Boeri l’effetto di Quota 100 è stato ... termometropolitico

uiltucs : #UiltucsLive 'È necessario - affermano i relatori all'incontro di #PrevidenzaCooperativa in corso a Genova - favor… - infoitinterno : Pensioni ultima ora: riscatto laurea, ridotti i benefici. La circolare - news_confusenet : Pensioni, domani al via tavolo riforma -