Parma, si sporge dalla finestra e precipita giù: morto un bimbo di cinque anni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lavinia Greci Il piccolo, in casa con i genitori e due fratellini, avrebbe preso una sedia e si sarebbe affacciato. Ricoverato in condizioni già molto gravi, è morto dopo una giornata di agonia in Rianimazione Sarebbe salito su una sedia per raggiungere la finestra e una volta in piedi si sarebbe sporto troppo, precipitando di sotto e facendo un volo di circa cinque metri di altezza. E dopo una giornata di agonia, passata all'interno del reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, è morto in queste ore. È accaduto a Collecchio, in provincia di Parma, dove un bambino di cinque anni ha perso la vita nell'impatto sul terreno. La dinamica dell'incidente Il fatto si è consumato ieri pomeriggio, all'interno dell'abitazione del piccolo, un appartamento al primo piano. Il bambino, in base alle prime ricostruzioni, stava trascorrendo la domenica in casa con i suoi ... ilgiornale

