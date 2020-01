Pagelle Napoli-Juventus: voti Sportmediaset e commento (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Napoli e Juventus. Demme 7 – Prende le redini del centrocampo come se giocasse in azzurro da una vita. Abbina quantità, grinta e geometrie semplici, ma efficaci. Esce tra gli applausi del San Paolo. Zielinski 6,5 – Bravo a seguire l’azione in occasione del gol, il suo tap-in può essere la svolta stagionale per gli azzurri e un nuovo inizio per il Napoli targato Gattuso. Insigne 7,5 – Partita da applausi, mette lo zampino in entrambi i gol del Napoli. Prima costringe all’errore Szczesny, poi firma il raddoppio nel finale ritrovando la standing ovation del San Paolo. Ronaldo 6 – Un paio di ripartenze fulminee e niente più. Piazza la firma nel finale che vale più per i record personali che per altro. Dybala 5 – Sulla trequarti, ma anche spostato talvolta a destra e ... calciomercato.napoli

