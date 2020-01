Padre scopre di essere sterile dopo 20 anni: la moglie ammette che i tre figli… (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nessuno vorrebbe essere nei panni di quest’uomo, che all’improvviso ha scoperto una terribile verità. Non solo il tradimento della moglie dopo una vita passata insieme, ma soprattutto che quelli che riteneva essere i suoi figli, in realtà, non lo erano affatto. Richard Mason, 55 anni, è venuto a conoscenza di una sconvolgente verità. L’uomo ha scoperto infatti di essere malato di fibrosi cistica fin dalla nascita, rischiando dunque d’essere sempre stato sterile. Per questo Richard non ha potuto fare a meno di chiedersi subito se quelli che aveva cresciuto come figli suoi, fossero in realtà nati da un altro Padre. È così che il vaso di Pandora si è scoperchiato, portando alla luce delle durissime verità. Kate, la ormai ex moglie di Richard, aveva tenuto il segreto per più di vent’anni. I tre figli della coppia erano nati da una lunghissima relazione ... velvetgossip

Captaivn : modiano, mettendo tutto se stesso nella ricerca di informazioni su dora, scopre, infine, che la ragazza venne depor… - Francesco_Morra : @TLarina1837 io ero partito prevenuto con città sommersa ed invece come ho scritto l'autrice scopre se stessa racco… - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni dal 26 gennaio: Prudencio scopre che Lola ha ucciso suo padre -