Padova, parto in ambulanza. Mamma denuncia i medici: “Mio figlio massacrato” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un parto avvenuto sul mezzo in corsa senza cesareo, nonostante, spiega la Mamma, di 46 anni, fosse stata quella la procedura che le era stata indicata dal medico che la aveva seguita. Le conseguenze, per il piccolo, non sono state banali: fratture alle braccia, lesioni funzionali a una mano, ematomi al cervello e al cervelletto. Ed ora la donna ha denunciato i medici. fanpage

