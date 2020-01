Ossessionato dalla gelosia riempie di botte la moglie: arrestato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di un catanese di 33 anni, nel suo immaginario, la moglie lo avrebbe tradito portando avanti una relazione extraconiugale, per questo motivo pensava che la giusta punizione fosse quella di riempirla di botte, picchiato anche il figlio 12enne intervenuto per difendere la madre Sospettava che la moglie lo tradisse e per questo non esitava a “punirla” sottoponendola a continue violenze fisiche. Lo faceva anche alla presenza dei figli. Nell’ultimo episodio ha anche colpito a botte il figlio più grande intervenuto per proteggere la madre. Con la richiesta di aiuto ai carabinieri, partita dalla stessa donna, l’uomo è stato fermato ed arrestato. Si tratta di un 33enne di Misterbianco, in provincia di Catania, finito alle sbarre con le accuse dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori. Il fatto è accaduto ieri notte. Il ... ilgiornale

