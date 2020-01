Oroscopo Paolo Fox del 27 gennaio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 27 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Stelle intriganti per i nativi del Toro. Periodo di grandi indecisioni per le persone nate sotto il segno Bilancia. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di lunedì per tutti i simboli dello Zodiaco. Paolo Fox Oroscopo 27 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli Ariete – Periodo privo di concretezze ma per il prossimo mese qualcosa prenderà quota. Non perdete le speranze. In amore sta per iniziare una fase interessante. Toro – Stelle intriganti vi vogliono pronti a un cambiamento. Alcuni di voi pensano di acquistare casa o cambiarla, altri invece pensano al risparmio. In ogni modo, il tema dominante di questo periodo è quello dell’ambiente in cui vivete. Gemelli – Settimana agitata per coloro che devono ancora affrontare le controversie dell’anno ... kontrokultura

