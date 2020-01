Orario Milan-Torino e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni Coppa Italia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milan-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di calcio, si giocherà martedì 28 gennaio (ore 20.45). Allo Stadio San Siro andrà in scena una partita da dentro o fuori, si decide tutto in 90 minuti: la squadra vincitrice staccherà il pass per la semifinale e potrà proseguire la propria rincorsa verso il titolo, la perdente verrà eliminata dal torneo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà naturalmente con i supplementari ed eventuali calci di rigore. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante, sulla carta aperta a qualsiasi risultato. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Brescia in campionato mentre i granata sono stati travolti dall’Atalanta con un roboante 7-0. Quando si gioca Milan-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di calcio? Di seguito la data, il calendario completo, il programma ... oasport

