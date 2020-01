Olimpia Milano-Bayern Monaco in tv, Eurolega basket 2020: orario, programma e streaming (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo tre sconfitte nelle ultime due settimane di Eurolega, l’Olimpia Milano è chiamata a ridestarsi, contro i tedeschi del Bayern Monaco, per continuare a coltivare sogni di post season. Il match è in programma giovedì alle 21.15 e i meneghini, in seguito a tre trasferte consecutive, avranno dalla loro il fattore campo. Attualmente i lombardi occupano ancora l’ottavo posto in classifica, ma il Fenerbaçhe, dopo aver battuto i ragazzi di coach Messina settimana scorsa, si è portato ad appena una vittoria dall’aggancio. Quello col Bayern sarà, dunque, un viatico fondamentale per l’Armani. Perché alla fine della regular season mancano appena nove partite e perché i bavaresi occupano l’ultima posizione nella graduatoria e hanno ormai molto poco da chiedere a quest’edizione della massima competizione continentale. Attenzione, però, a non sottavalutarli, ... oasport

