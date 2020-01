“Oje vita, oje vita mia”: il coro dei napoletani nel cuore di Notting Hill (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa partita di ieri contro la Juventus ha regalato tante emozioni ai tifosi del Napoli e anche Londra si è tinta un po d’azzurro. Al ristorante partenopeo “Da Maria London” il match è stato vissuto come sempre con grande trasporto dai tanti tifosi presenti nel locale. Un luogo diventato punto di riferimento per i tifosi azzurri, il “club del Napoli” più famoso di tutta l’Inghilterra. Il proprietario si chiama Pasquale Ruocco, è napoletano, originario di Piazzetta Carolina, zona San Ferdinando, ed è emigrato nella capitale inglese più di quaranta anni fa. Pasquale e gli altri tifosi azzurri emigrati nella capitale inglese hanno vissuto con sofferenza la gara: una passione lunga 90 minuti al ristorante di Notting Hill. La gioia ai gol di Zielinski prima e Insigne poi, la paura dopo la rete di Ronaldo, la sofferenza per gran parte della gara e a ... anteprima24

