Nove anni dopo: cosa è cambiato in Egitto dalla rivoluzione del 2011 (Di lunedì 27 gennaio 2020) “In Egitto l’esercito comanderà sempre, su tutto e tutti. Non lasceranno il potere”. Questo il futuro secondo Amir* mentre, camminando per le vie del Cairo, giungevamo insieme nell’estate del 2019 in una piazza Tahrir ormai continuamente presidiata da militari, poliziotti o forze di sicurezza. Sono passati Nove anni da quella rivoluzione che gridava “pane, libertà e giustizia sociale” eppure oggi la situazione dei diritti umani in Egitto “è grave da diversi punti di vista: torture, sparizioni, arresti arbitrari, condanne al termine di processi irregolari, bavaglio alla libertà di espressione, impedimenti alla libertà di manifestare, repressione ai danni dei difensori dei diritti umani”, ci ricorda Riccardo Noury – portavoce di Amnesty International Italia. Paradossalmente, esattamente Nove anni fa, il 25 gennaio 2011, sembrava che il vento in Egitto soffiasse in direzione ... it.insideover

