Nioh 2: il nuovo trailer mostra i brutali combattimenti ed il sistema di personalizzazione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Koei Tecmo ha ospitato una diretta in cui ha mostrato in azione l'attesissimo Nioh 2, il video in questione mostra infatti alcuni combattimenti, oltre al sistema di personalizzazione del personaggio.Il video in questione (che potete trovare qui sotto) inizia con la creazione del protagonista, tramite un profondo editor. In seguito si passa all'azione con alcuni spettacolari e brutali combattimenti."Sfodera la tua spada: brutali scontri ti attendono dietro ogni angolo in questo GdR d'azione ambientato in una terra devastata da una guerra civile.Per trionfare, dovrai armarti di pazienza per scoprire i punti di forza di ogni nemico, umano o demone che sia, e imparare quando colpire per sfruttare le loro debolezze. Ogni sconfitta è un passo avanti nel tuo cammino verso la vittoria. Solo nella morte potrai trovare la via del samurai." - recita la descrizione del primo capitolo.Leggi altro... eurogamer

