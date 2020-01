Nina Moric svela i messaggi di Luigi Mario Favoloso: ‘Ho rischiato di ucciderti’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Diventa una guerra senza esclusione di colpi quella tra Nina Moric e Luigi Maio Favoloso. La modella croata, dopo la testimonianza del suo ex che ha parlato a Live della propria scomparsa e ha replicato alle accuse della Moric, ha postato sui social quelle che sarebbero le prove che attesterebbero la veridicità delle proprie parole. Favoloso ha infatti negato di aver mai picchiato Nina e il figlio di lei, Carlos, ma gli screenshot della modella racconterebbero un’altra verità. Dopo la lite per il presunto tradimento di lei che li ha portati alla rottura Luigi le avrebbe scritto: “Quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa … Da quando li ho letti è cambiato tutto, ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci“. Nina allega anche la foto di alcuni lividi, che però per Favoloso risalirebbero a qualche anno fa e le sarebbero stati procurati dalla ... tvzap.kataweb

