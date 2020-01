Nina Moric pubblica chat private con Luigi Favoloso: “Ho rischiato di ucciderti e potrei riprovarci” (FOTO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo l’ospitata di Luigi Favoloso a Live, non è la D’Urso, Nina Moric ha deciso di reagire pubblicando delle chat private contenenti delle conversazioni molto significative tra lei e il suo ex. La donna ha accusato l’ex gieffino di aver raccontato un cumulo di buie nel corso della sua ospitata, per tale ragione, ha deciso di ribadire la sua verità. Allo scopo di rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, la modella ha pubblicato direttamente alcune chat in cui Luigi si è scusato per averla aggredita ed ha ammesso che stava per ucciderla. Le chat private tra Luigi e Nina La guerra tra Nina Moric e Luigi Favoloso procede senza esclusione di colpi. Dopo che il ragazzo, ieri, ha dichiarato di non aver mai picchiato la sua ex compagna, quest’ultima è tornata all’attacco. Nelle chat rese pubbliche dalla modella si evince chiaramente che Luigi si ... kontrokultura

KontroKulturaa : Nina Moric pubblica chat private con Luigi Favoloso: 'Ho rischiato di ucciderti e potrei riprovarci' (FOTO) - - QuotidianPost : Il ritorno in tv di Luigi Mario Favoloso a Live non è la D'Urso ha provocato una serie di reazioni sia in studio, c… - pietro30199674 : RT @a_meluzzi: Le verità di Luigi Mario Favoloso: “Non ho mai picchiato Nina Moric è lei che vuole distruggermi” - IlGiornale -