Nina Moric pubblica chat con Luigi Mario Favoloso che scrive "ho rischiato di ucciderti" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo le dichiarazioni di Luigi Mario Favoloso ieri sera a Live - Non è la d'Urso, è arrivata la inevitabile reazione di Nina Moric, che ha pubblicato sui social alcune chat che sarebbero intercorse con l'ex fidanzato. Il quale, ieri su Canale 5, ha negato fermamente tutte le accuse di violenze ai danni della stessa Moric e di suo figlio Carlos Maria Corona. La showgirl ha reso pubblico uno screenshot nel quale si legge: "Hai ragione. Ti chiedo scusa. Ma quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa, non trovo più me stesso, non trovo più la luce. Da quando li ho letti è cambiato tutto. Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci". Visualizza questo post su Instagram Si voleva proteggermi da me stessa! Basta!!!!! Un post condiviso da Nina Moric (@Nina Moric) in data: 26 Gen 2020 alle ore 2:33 PST

