Nigeriano ingerisce ovuli di eroina per eludere i controlli:arrestato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sofia Dinolfo L'uomo è stato fermato all'aeroporto di Bari di rientro dalla Spagna, le risposte fornite alle domande dei finanzieri e dei funzionari delle dogane sono state poco convincenti, con una Tac è emerso che poco prima aveva ingerito degli ovuli contenenti eroina Di ritorno da un viaggio di “rifornimento”, aveva ingerito diversi ovuli contenenti droga per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine. Sfortunatamente per lui è andata diversamente: le verifiche in dogana sono state più approfondite del previsto ed è stato arrestato. Protagonista della vicenda è un Nigeriano di 35 anni con residenza a Trapani. L’uomo era appena atterrato all’aeroporto di Bari, di ritorno da un viaggio in Spagna. Sul posto vi erano i finanzieri della locale compagnia che, unitamente ai funzionari dell’agenzia delle dogane e monopoli, stavano eseguendo uno specifico servizio di ... ilgiornale

