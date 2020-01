News Gf, Rita Rusic vs Adriana Volpe, volano parole forti: “Ridicola” (Di lunedì 27 gennaio 2020) News GF Vip, è guerra tra Rita Rusic e Adriana Volpe: le due gieffine si sfogano Si è ormai accesa la guerra al Grande Fratello Vip tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Le due hanno iniziato una discussione nel corso della puntata in onda lo scorso venerdì, durante la quale le donne della Casa hanno … L'articolo News Gf, Rita Rusic vs Adriana Volpe, volano parole forti: “Ridicola” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

tempoweb : #SabrinaSalerno senza paura: 'A #Sanremo mi sento a casa' - cdghietta : RT @zazoomnews: Chi sono Mario e Vittoria i figli Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori - #Mario #Vittoria #figli #Rusic -