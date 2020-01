Nel Giorno della memoria l'antisemitismo non si ferma: scritta su una casa e insulti a Segre, Verdelli e Berizzi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nuovo episodio di antisemitismo dopo quello di Mondovì del 24 gennaio. La scritta “crepa sporca ebrea” è comparsa oggi sui muri di un palazzo di corso casale, precollina di Torino, dove vive una donna di origini ebree, figlia di una staffetta partigiana. “Una frase terribile, soprattutto nel Giorno della memoria. Termini vecchi, passati, che però fanno ancora male”, dice la signora Maria, che ha sporto denuncia in Questura. Sull’episodio indaga la Digos.Nel Giorno in cui si ricorda l’orrore dell’olocausto, la Federazione nazionale della stampa, fa sapere: “insulti e minacce contro la senatrice Liliana Segre, il direttore di Repubblica Carlo Verdelli e il giornalista Paolo Berizzi sono stati postati su Twitter nelle ultime ore da un account fittizio di chiara ispirazione antisemita che si rifà al medico nazista ... huffingtonpost

mengonimarco : Negli ultimi 10 anni Vincenzo Mollica mi ha fatto tante domande, ma questa volta abbiamo invertito i ruoli. È stata… - stanzaselvaggia : Salvini che perde nel giorno della memoria. - davidefaraone : Le picconate alla pietra d’inciampo a Guastalla, le svastiche nel bar di una ragazza italiana di origini marocchin… -