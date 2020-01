NBA 2020 | è la notte del ricordo di Kobe Bryant Ko i Celtics | prestazioni super per

NBA 2020 - i risultati della notte (26 gennaio) : James supera Bryant - ma Philadelphia batte i Lakers. Bene Utah e Brooklyn : Sono cinque le partite della notte NBA. I Philadelphia 76ers si confermano una squadra fortissima... L'articolo NBA 2020, i risultati della notte (26 gennaio): James supera Bryant, ma Philadelphia batte i Lakers. Bene Utah e Brooklyn proviene da ForzAzzurri.net.

NBA 2020 - i risultati della notte (26 gennaio) : James supera Bryant - ma Philadelphia batte i Lakers. Bene Utah e Brooklyn : Sono cinque le partite della notte NBA. I Philadelphia 76ers si confermano una squadra fortissima in casa, dove dominano anche i Los Angeles Lakers, nettamente sconfitti per 108-91. Al Wells Fargo Center, i Sixers hanno vinto 21 delle 23 partite giocate, con la sola Milwaukee capace di avere nella lega di avere uno stesso record davanti ai propri tifosi. Philadelphia si è portata subito sul +10 a fine primo quarto e poi ha amministrato e ...

NBA 2020 - i risultati della notte (25 gennaio) : Milwaukee vince la sfida di Parigi. Super prestazioni di Leoanard e Westbrook - Gallinari protagonista : Sono undici le partite della notte NBA. Una di queste, però, si è giocata ieri... L'articolo NBA 2020, i risultati della notte (25 gennaio): Milwaukee vince la sfida di Parigi. Super prestazioni di Leoanard e Westbrook, Gallinari protagonista proviene da ForzAzzurri.net.

NBA 2020 - i risultati della notte (25 gennaio) : Milwaukee vince la sfida di Parigi. Super prestazioni di Leoanard e Westbrook - Gallinari protagonista : Sono undici le partite della notte NBA. Una di queste, però, si è giocata ieri sera in quel di Parigi, che ha ospitato per la prima volta un match di regular season. Si trattava della sfida tra Milwaukee e Charlotte, che ha visto la vittoria dei Bucks (ottava consecutiva) per 116-103 grazie ad un ultimo quarto da 38-25 e soprattutto ad un Giannis Antetokounmpo da 30 punti e 16 rimbalzi. Una vittoria e due sconfitte (praticamente senza giocare) ...

All Star Game NBA 2020 : definiti i quintetti. Presenti Antetokounmpo e Doncic : Sono stati appena comunicati dall’NBA i quintetti base ufficiali che daranno vita all’All Star Game,... L'articolo All Star Game NBA 2020: definiti i quintetti. Presenti Antetokounmpo e Doncic proviene da ForzAzzurri.net.

All Star Game NBA 2020 : definiti i quintetti. Presenti Antetokounmpo e Doncic : Sono stati appena comunicati dall’NBA i quintetti base ufficiali che daranno vita all’All Star Game, con la classica sfida tra Est ed Ovest in programma lunedì 17 febbraio alle ore 2.00 italiane in quel di Chicago. Non mancano sorprese e prime volte: l’Europa festeggia con Luka Doncic, il più giovane di sempre del Vecchio Continente a prendere parte alla manifestazione, mentre ad Est c’è l’esordio di Trae ...

NBA 2020 - i risultati della notte (24 gennaio) : i Lakers vincono a Brooklyn con una tripla doppia di Lebron : Solo tre le partite che si sono svolte questa notte in NBA (24 gennaio). Apre... L'articolo NBA 2020, i risultati della notte (24 gennaio): i Lakers vincono a Brooklyn con una tripla doppia di Lebron proviene da ForzAzzurri.net.

NBA 2020 - i risultati della notte (24 gennaio) : i Lakers vincono a Brooklyn con una tripla doppia di Lebron : Solo tre le partite che si sono svolte questa notte in NBA (24 gennaio). Apre la sfida tra i Los Angeles Lakers di Lebron James e i Brooklyn Nets del suo ex compagno di squadra Kyrie Irving. Tutto facile per i californiani, i quali vincono sul campo avversario 128 a 113. Il prescelto è autore di una tripla doppia da 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre Anthony Davis e Dwight Howard aggiungono una doppia doppia ciascuno, il primo da 16 punti ...

NBA 2019-2020 - Danilo Gallinari piace ai 76ers e ai Dallas Mavericks di Luka Doncic : Danilo Gallinari è uno dei nomi chiacchierati di questa sessione di mercato NBA. L’azzurro è... L'articolo NBA 2019-2020, Danilo Gallinari piace ai 76ers e ai Dallas Mavericks di Luka Doncic proviene da ForzAzzurri.net.

NBA 2019-2020 - Danilo Gallinari piace ai 76ers e ai Dallas Mavericks di Luka Doncic : Danilo Gallinari è uno dei nomi chiacchierati di questa sessione di mercato NBA. L’azzurro è in scadenza di contratto in estate e la sua squadra attuale, gli Oklahoma City Thunder, potrebbero valutare l’ipotesi di cederlo prima della trade deadline, che si terrà in febbraio, onde evitare di perderlo a zero in estate. Qualche mese fa, per la verità, sembrava certo l’addio del Gallo alla franchigia che fu di Kevin Durant, ma da ...

NBA 2020 - i risultati della notte (23 gennaio) : Belinelli fa suo il derby con Melli - brutto ko dei Clippers : Si sono disputati nella notte 12 match dell’NBA e in scena è andato anche il... L'articolo NBA 2020, i risultati della notte (23 gennaio): Belinelli fa suo il derby con Melli, brutto ko dei Clippers proviene da ForzAzzurri.net.

NBA 2019-2020 - infortunio al tendine d’Achille e stagione finita per Dwight Powell : Brutte notizie per i Dallas Mavericks di Luka Doncic: Dwight Powell, il centro titolare del... L'articolo NBA 2019-2020, infortunio al tendine d’Achille e stagione finita per Dwight Powell proviene da ForzAzzurri.net.

NBA 2019-2020 - infortunio al tendine d’Achille e stagione finita per Dwight Powell : Brutte notizie per i Dallas Mavericks di Luka Doncic: Dwight Powell, il centro titolare del sodalizio texano, si è fatto male al tendine d’Achille nella partita di questa notte contro i Los Angeles Clippers. L’infortunio è sembrato da subito molto grave, tanto che Powell è uscito immediatamente dal campo e non è più tornato, e le analisi lo hanno confermato. Il lungo statunitense sarà costretto a fermarsi per l’intera stagione ...

NBA 2020 - i risultati della notte (22 gennaio) : i Clippers battono Dallas - scintille Leonard-Doncic : Nella notte era in programma un solo match dell’NBA, ma era uno di quelli che... L'articolo NBA 2020, i risultati della notte (22 gennaio): i Clippers battono Dallas, scintille Leonard-Doncic proviene da ForzAzzurri.net.