Nasce il giornalista Giovanni Arpino – 27 gennaio 1927 – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 27 gennaio 1927 Nasce a Pola Giovanni Arpino, scrittore e giornalista molto vicino al mondo del calcio Il 27 gennaio 1927 Nasce a Pola Giovanni Arpino, scrittore e giornalista italiano che tra il 1969 e il 1979 ha lavorato presso il quotidiano torinese La Stampa. Arpino si stabilisce in giovane età prima a Bra e quindi a Torino, dove rimarrà fino al 1987, anno della sua scomparsa. Laureatosi in Lettere presso l’Università degli Studi di Torino nel 1951, esordisce nella letteratura con il romanzo Sei stato felice, Giovanni, pubblicato da Einaudi. Germania 1974 Grande appassionato di calcio, seguirà per conto de La Stampa le avventure dell’Italia ai Mondiali di Germania 1974 e Argentina 1978, raccontando le gesta degli azzurri. Nella grande manifestazione tedesca l’Italia si presenta tra le favorite con Brasile e Olanda in un clima ... calcionews24

