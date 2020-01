Napoli, Umberto Chiariello difende Lorenzo Insigne: “Sono emozionato per lui” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus nel tradizionale editoriale di Campania Sport. “Sono molto emozionato per Lorenzo Insigne. Non sono suo parente e non lo conosco. Ho conosciuto il suocero e il fratello che mi hanno scritto in passato. L’ho sempre difeso a spada tratta anche nei momenti dell’ammutinamento in cui non ha saputo gestire la situazione dove comunque i giocatori erano i meno colpevoli. Perché l’unico colpevole era Ancelotti, il ritiro era contro di lui ed il suo lavoro. Il tema di stasera è l’anima, questa squadra l’aveva persa, è bastato un uomo di cuore e di passione. Un gran lavoratore che ancora non è un allenatore importante e che spero che lo diventerà proprio grazie al Napoli”: “Il Napoli è stato operaio, nel primo tempo la Juve non ha fatto un tiro in porta. Stasera un uomo su ... calciomercato.napoli

