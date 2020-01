Napoli, parla l’agente di Elseid Hysaj: “Tutti si sono sbagliati su di lui” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. “Hysaj fa tunnel agli juventini? È una prova che tutti si sono sbagliati su Hysaj. Ha dimostrato di essere forte, da quando è arrivato Gattuso. L’ho conosciuto quando allenava il Pisa, in una situazione molto difficile, da lì si è instaurato un rapporto di amicizia nel tempo. Gli voglio bene perché si è sempre messo in discussione, andando nei posti più difficili per imparare quanto più possibile. Hysaj? Ha ritrovato la fiducia, in questo momento si sente molto sicuro di sé e a volte esagera”. Qualche parola anche sugli altri giocatori. “Mario Rui? Anche io ho temuto il colpo di testa, ma lui ha una marcia in più e non voleva sprecare l’azione. Gattuso dice sempre che vuole far partire il gioco dal portiere e che il gioco si sviluppi da dietro, ... calciomercato.napoli

DiMarzio : #Gattuso parla al termine di #NapoliJuventus - FabioOffreda : RT @cn1926it: #NapoliJuventus, parla il bambino che ha coperto lo stemma della #Juve: “Ho fatto un gesto eccezionale per il #Napoli” https:… - AnnaCurci2 : @EL10juve Qui non si parla di essere tifosi ma di dire che non ti importa aver perso perché sei contento per i tuoi… -