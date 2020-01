Napoli Juventus: il sacrificio di Insigne come quinto a sinistra (Di lunedì 27 gennaio 2020) Insigne si è sacrificato molto in Napoli-Juventus. Gattuso sta chiedendo ripiegamenti profondi al suo numero 24 Gattuso sta drasticamente cambiando il modo di difendere del Napoli. Già al Milan, l’allenatore calabrese si era distinto per una fase di non possesso molto prudente e passiva. Contro la Juventus, il Napoli si è difeso alla grande, chiudendo benissimo gli spazi. Un baricentro basso che ha impedito agli avversari di trovare ricezioni pulite. Da segnalare la prova di Insigne, che forse più di tutti fotografa il sacrificio del Napoli. Praticamente, faceva il quinto in fase di non possesso. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

