Napoli, i carabinieri arrestano 5 colleghi per corruzione: “Garantivano immunità alla camorra, asserviti al clan Puca”. Sospesi altri 3 (Di lunedì 27 gennaio 2020) I carabinieri di Castello di Cisterna hanno notificato questa mattina gli arresti domiciliari a cinque loro colleghi, accusati di corruzione. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e condotte dal Nucleo investigativo dell’Arma, hanno fatto emergere “un vero e proprio asservimento nei confronti dei clan della zona di Sant’Antimo (Napoli), i Puca” che consentiva, secondo gli investigatori, l’immunità alla camorra locale. Il gip di Napoli ha disposto i domiciliari anche per il boss Pasquale Puca – che però è già detenuto al 41 bis – e per l’ex presidente del consiglio comunale di Sant’Antimo, Francesco Di Lorenzo. Il giudice però ha escluso per tutti l’aggravante mafiosa. Altri tre carabinieri sono stati sospesi per un anno dall’esercizio del pubblico ufficio. La Procura di Napoli ha chiesto la misura ... ilfattoquotidiano

Corriere : Napoli, arrestati cinque carabinieri: corruzione e rivelazione di segreti - repubblica : Corruzione, arresti domiciliari per 5 carabinieri a Napoli - MediasetTgcom24 : Corruzione, arrestati cinque carabinieri a Napoli -