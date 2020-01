Napoli, arrestati per corruzione cinque carabinieri: altri tre sono stati sospesi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Otto carabinieri sono accusati di corruzione, omissione in atti di ufficio e rivelazione di segreto, dopo un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il gip di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di 5 militari, mentre per gli altri 3 sono state notificate le sospensioni, della durata di un anno, dall’esercizio del pubblico ufficio. Le indagini dalla DDA sono state condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli). Leggi anche: Caserta, arrestato il sindaco di Villa Literno per corruzione e falso: l’accusa di tangenti in cambio di lavori Catanzaro, arrestato un magistrato e due avvocati: soldi e sesso in cambio di favoriSopra la Namibia ma sotto Malta. La posizione dell’Italia nell’indice sulla corruzione Foto copertina: Ansa, foto d’archivio carabinieri a Napoli L'articolo ... open.online

