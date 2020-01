Morti in corsia, ergastolo a Cazzaniga

ergastolo, con 3 anni di isolamento diurno, l'ex aiuto primario del pronto soccorso di Saronno imputato per 15 omicidi: le 12 cosiddette "Morti in corsia", e i tre familiari (marito, madre e suocera) della sua ex amante, la cosiddetta "infermiera killer" Laura Taroni, già condannata a 30 anni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Busto Arsizio, accogliendo la richiesta di condanna avanzata dalla Procura. Leonardo Cazzaniga è stato inoltre condannato all'interdizione per 5 anni dalla professione medica.(Di lunedì 27 gennaio 2020) Condannato all', con 3 anni di isolamento diurno, l'ex aiuto primario del pronto soccorso di Saronno imputato per 15 omicidi: le 12 cosiddette "in", e i tre familiari (marito, madre e suocera) della sua ex amante, la cosiddetta "infermiera killer" Laura Taroni, già condannata a 30 anni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Busto Arsizio, accogliendo la richiesta di condanna avanzata dalla Procura. Leonardoè stato inoltre condannato all'interdizione per 5 anni dalla professione medica.(Di lunedì 27 gennaio 2020)

Agenzia_Ansa : Morti in corsia, ex viceprimario condannato all'ergastolo. Leonardo Cazzaniga è stato ritenuto colpevole di omicidi… - Corriere : Pazienti uccisi con iniezione, vice primario accusato di 15 morti condannato all’ergastolo - Corriere : Morti in corsia, Leonardo Cazzaniga condannato all’ergastolo -