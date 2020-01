Morte Kobe Bryant, diventa virale un tweet che prevedeva l’incidente in elicottero (Di lunedì 27 gennaio 2020) La notizia della Morte di basket Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, insieme ad altre sette persone, in un incidente in elicottero ha sconvolto il mondo dello sport. Tanti tifosi hanno voluto ricordare Black Mamba sui social network, ma tra i milioni di post che sono stati rilevati uno è risultato alquanto scioccante ed è diventato subito virale: l'utente di Twitter @dotNoso aveva scritto il 13 novembre 2012 che "Kobe finirà per morire con un incidente d'elicottero". In tanti si sono posti la domanda se questo tweet fosse vero o falso. fanpage

