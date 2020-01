Mortal | il trailer del nuovo film fantasy di André Øvredal (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo il buon riscontro ottenuto con Scary Stories To Tell in the Dark, prodotto da Guillermo Del Toro, il norvegese André Øvredal, è già pronto per tornare al cinema con un fantasy scritto insieme al connazionale Norman Lesperance. Ecco il trailer di Mortal. Il nuovo lungometraggio di André Øvredal, di cui è appena stato diffuso … L'articolo Mortal il trailer del nuovo film fantasy di André Øvredal proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

GianlucaOdinson : Mortal Kombat: il produttore rivela quando potrebbe arrivare il primo trailer - 3cinematographe : #MortalKombat: ecco quando arriverà il trailer del reboot - WarnerBrosIta : In Mortal Kombat 11 sta arrivando qualcuno che porterà una giusta dose di caos... il suo nome è JOKER! #WBGames -