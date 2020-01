Morta Lina Ben Mhenni, la voce della primavera araba in Tunisia (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Tunisia piange una delle voci che l’hanno coraggiosamente portata attraverso la famigerata primavera araba, il moto di protesta che ha radicalmente rivoluzionato interi paesi. Lina Ben Mhenni è stata la blogger che ha documentato la fine del regime di Ben Ali, postando sui social e guidando le proteste popolari nel paese. Come riportano molti media internazionali, l’attivista si è spenta a 36 a causa di una grave malattia ai reni. Chi era Lina, “la ragazza tunisina” Nel 2011 gli occhi del mondo sono stati principalmente puntati sul Maghreb, dove una serie di proteste hanno portato alla caduta di regimi, alla deposizione di tiranni e a guerre civili che ancora oggi imperversano in alcune regioni. Dalla primavera Arabia di allora, infatti, si arriva alla Guerra in Siria oggi, con tutte le drammatiche conseguenze del caso.Forse, la storia sarebbe stata diversa se a raccontarla ... thesocialpost

Einaudieditore : In memoria di Lina Ben Mhenni (22 maggio 1983 - 27 gennaio 2020). «Se un giorno il popolo vorrà vivere il destino… - MediasetTgcom24 : Morta Lina Ben Mhenni, simbolo della rivoluzione tunisina del 2011 #LinaBenMhenni - magiordy : R.I.P. #LinaBenMhenni Morta la blogger tunisina @benmhennilina , simbolo della rivoluzione dei gelsomini -