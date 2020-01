Ministra De Micheli in visita a cantieri Fiumicino, entro estate nuovo molo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – La Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, assieme ai vertici dell’Enac e di Aeroporti di Roma, ha visitato nel pomeriggio di oggi l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e, in particolare, il cantiere per la realizzazione dell’ampliamento del Terminal passeggeri verso est, con la costruzione dei cosiddetti molo A e Avancorpo del T1. L’investimento previsto e’ di circa 270 milioni di euro. I lavori riguardano l’ampliamento della superficie fino a 32.000 mq su due livelli, nuovi finger per imbarco/sbarco passeggeri, nuove sale di imbarco, 2 nastri bagagli aggiuntivi. La realizzazione di queste opere consentira’ la gestione, con criteri di efficacia e qualita’, di circa 6 milioni di passeggeri. Il Presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo, e il Direttore Generale, Alessio Quaranta, con ... romadailynews

