Milano, tutti pazzi per Vito: il gatto con le protesi diventato star dei social network (Di lunedì 27 gennaio 2020) tutti pazzi per Vito, il gattino che qualche anno fa ha subìto l'amputazione delle zampette posteriori a causa di un incidente con un'automobile. Accudito dalle sue "mamme" Silvia e Linda, che hanno saputo trasformare il dolore per l'accaduto in punto di forza per la rinascita, è diventato una star del web spopolando su Facebook e Instagram sotto il nickname di "Vituzzo superstar". fanpage

caritas_milano : Le nostre scelte cambiano il mondo? Emergenza clima, attendiamo tutti che qualcun altro faccia qualcosa. Intanto n… - ComuneMI : Sono state posate 28 nuove Pietre d'Inciampo in memoria di altrettante vittime milanesi dei campi di concentramento… - SidotiAndrea : RT @CdGherardesca: Oggi sono stato al museo della Vigna di Leonardo alla Casa degli Atellani per un servizio fotografico con @germanlarkin… -