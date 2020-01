Milan, nuovo progetto per l’Academy in India (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Milan è pronto ad inaugurare un nuovo e ambizioso progetto con l’apertura delle prime tre International Academies in India in collaborazione con la società Calicut Sport City LLP a conferma della crescita e dell’ampliamento delle sue frontiere per esportare l’eccellenza Milan nel mondo. L’accordo triennale prevede un piano di sviluppo delle Scuole Calcio rossonere … L'articolo Milan, nuovo progetto per l’Academy in India calcioefinanza

AntoVitiello : Nuovo appuntamento in sede per l' intermediario Luci della Football factory, partner di Arena 11 in Germania, già p… - marcaleni : RT @toda022: Superate le visite mediche per il nuovo giocatore del Milan - Ramy_Milanista : RT @LGWsport: Senza l’obbligo subito per #Suso il #Milan ha chiesto 5 milioni in più al #Siviglia. Parti molto vicine. Posso dire che, salv… -