Migranti | in 407 a bordo della Ocean Viking Nessuna notizia di un’altra imbarcazione

Proseguono i soccorsi da parte delle navi ONG, che continuano a salvare Migranti nelle gelide acque del Mediterraneo. Le navi salpano dalla Libia in direzione Italia e Malta, con l'obiettivo di raggiungere "un porto sicuro", come riportato anche dal quotidiano "La Repubblica". La Ocean Viking, in questo momento, vede la presenza a bordo di 407

