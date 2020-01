Migranti: 407 sono a bordo della Ocean Viking, molti bambini e donne. Timori per un barcone alla deriva (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nuovi interventi di soccorso della nave umanitaria di Sos Mediterranee e Msf nel mediterraneo al largo delle coste libiche. L'Unhcr: "C'è un vuoto spaventoso, persone in salvo grazie alle ong" repubblica

repubblica : Migranti: 407 sono a bordo della Ocean Viking, molti bambini e donne. Timori per un barcone alla deriva [aggiorname… - ilpost : Ci sono più di 400 migranti a bordo della Ocean Viking, recuperati in 5 operazioni di soccorso - oknosureddit : #Migranti: 407 sono a bordo della #OceanViking, molti bambini e donne. Timori per un barcone alla deriva -