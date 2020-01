Migliori gelaterie d’Italia: Milano premiata per il gusto cioccolato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milano si guadagna il titolo di capitale italiana del gelato al cioccolato. Lo ha stabilito Gambero Rosso, che ha stilato la classifica delle Migliori gelaterie d’Italia attribuendo tre coni, il massimo, a ben 5 attività meneghine e conferendo una menzione speciale a Lo Gnomo, locale di via Cherubini, per il miglior gusto cioccolato. Migliori gelaterie d’Italia La quarta edizione della guida sulle Migliori gelatierie d’Italia stilata da Gambero Rosso ha stabilito la classifica delle attività degne di nota per sostenibilità, genuinità e utilizzo delle nuove tecnologie. Sono 11 le gelaterie lombarde che si sono guadagnate il massimo dei voti, 5 delle quali nella sola Milano. Lo Gnomo si è meritato il premio speciale per il gusto cioccolato, mentre le altre menzionate sono Artico, Ciacco, Pagnelli e Pavé Gelati e Granite. Sono numerose poi le attività milanesi segnalate ... notizie

