"Mia madre è malata" Eleonora Abbagnato lascia l'Opéra di Parigi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Redazione «Lascio l'Opéra di Parigi per stare vicino a mia mamma malata». Eleonora Abbagnato, ballerina di fama mondiale, ha annunciato la decisione di lasciarsi alle spalle l'esperienza di Parigi per stare accanto a sua madre, alla quale è stata diagnosticata la leucemia. Non si tratta di un addio alla danza, ma di una scelta non facile, anche se dettata dal cuore. «Ho altri progetti, smettere da un giorno all'altro è troppo violento», ha detto in un'intervista a Verissimo. «Quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa - ha raccontato -. Io ho lasciato la mia famiglia a dieci anni e tutti mi dicevano che l'Opéra di Parigi era inarrivabile. La mamma mi sosteneva da lontano, sempre. Mi diceva di non mollare e che, se mi sentivo triste, dovevo tornare a Palermo. Ha tenuto la famiglia solida. Adesso ha questa malattia brutta». La Abbagnato, ... ilgiornale

blogtivvu : Gerardina Trovato: “Mia madre? Mi dice di ammazzarmi” - tenshivjimin : ma vi pare che devo litigare con mia madre pure il giorno dell'esame ma stiamo male ma andate a fanculo tutti quant… - MIKR0K0SM0S_ : Mia madre non risponde al telefono e non è ancora rientrata a casa -