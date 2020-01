“Mi vergognavo”. Christian De Sica, ecco che lavoro faceva prima di diventare attore (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Italia è uno degli attori più amati e recentemente è stato protagonista nell’ultimo film ‘Sono solo fantasmi’ in compagnia del figlio Brando. Stiamo parlando di Christian De Sica, il quale lo vedremo inoltre all’opera in veste di ospite al Festival di Sanremo 2020. Nell’ultima serata della kermesse muSicale più importante d’Italia non sarà solo. Saliranno con lui sul prestigioso palco dell’Ariston Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Donatella Finocchiaro. Ma la sua vita non è stata contraddistinta esclusivamente da momenti positivi e dal sorriso sulle labbra. In una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’ si è infatti soffermato anche su alcuni particolari mai rivelati prima. (Continua dopo la foto) L’attore ha confessato di aver provato vergogna nel dover svolgere quel lavoro ed ha inoltre confidato di aver svolto un ... caffeinamagazine

imdieformyidols : grazie per queste parole ?? io ho il pollice così e pensa che mi vergognavo così tanto da utilizzare un cerotto,ma… - holdentinlizzie : RT @Valenteena_: Parliamo più spesso di queste cose, io il primo anno di università mi facevo un’ora e mezza di pullman, arrivavo lì davant… - twomindsatodds : RT @Valenteena_: Parliamo più spesso di queste cose, io il primo anno di università mi facevo un’ora e mezza di pullman, arrivavo lì davant… -