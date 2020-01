Mezzosangue chiude il “Sua Cuique Persona Tour” con uno show unico all’Atlantico di Roma (Di lunedì 27 gennaio 2020) ANNUNCIATI ANCHE I VINCITORI DEL CONTEST “HURRICANE TOURNAMENT” CHE SARANNO INCLUSI NELL'”HURRICANE MIXTAPE VOL. 2″ Si è chiuso sabato 25 gennaio con un affollatissimo concerto a Roma il “Sua Cuique Persona Tour” di Mezzosangue. Diversi gli ospiti che sono saliti sul palco davanti al calorosissimo pubblico che ha raggiunto l’Atlantico: Johnny Marsiglia, i Cor Veleno – che hanno regalato al pubblico insieme a Mezzosangue un toccante omaggio a Primo Brown – il violinista Andrea Ruggiero, la sensazionale pianista coreana Sun Hee You e Irene Cavallo. Tra gli ospiti anche Clementino, con il quale il rapper Romano si è esibito in un trascinante brano inedito, una collaborazione nata in vista dell'”Hurricane Mixtape Vol. 2″. Mezzosangue ha commentato così sui suoi social l’evento di sabato scorso: “Roma, 25 – 01 – 2020. ... romadailynews

