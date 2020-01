Meteo Roma: previsioni per martedì 28 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 28 gennaio Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse generalmente di debole intensità sia al mattino che poi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo tenderà a migliorare anche se con molte nubi diffuse. Temperature comprese tra +9°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 28 gennaio Tempo generalmente instabile con piogge diffuse nel corso della giornata su tutto il Lazio, generalmente più asciutto nel pomeriggio sulla costa; sui rilievi si attendono fiocchi fino a 1600 metri. Migliora tra la sera e la notte. Meteo Italia: previsioni per martedì 28 gennaio Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con precipitazioni su Alpi, Liguria e Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Liguria, Triveneto e arco alpino, più asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata precipitazioni diffuse sulle ... romadailynews

MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma - zazoomnews : Meteo Roma oggi lunedì 27 gennaio: poco nuvoloso - #Meteo #lunedì #gennaio: #nuvoloso - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma -