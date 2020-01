Meteo: niente giorni della Merla, l’anticiclone alza le temperature (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le previsioni per l’ultima settimana di gennaio suonano la stessa musica sentita per tutto il primo mese dell’anno. Una nuova perturbazione proverà a cambiare il repertorio, ma l’Italia sarà ancora una volta invasa dall’anticiclone, che cancellerà dal calendario i cosiddetti giorni della Merla. La settimana inizia con una perturbazione Il canovaccio visto nel corso del mese è destinato a ripetersi. Leggere perturbazioni, qualche sprazzo di maltempo e poi di nuovo nella morsa dell’alta pressione, che porterà con sé effetti Meteorologici ormai imparati a memoria, come una filastrocca: stabilità, nebbia fitta e aumento del tasso di smog. Stando alle previsioni degli esperti del Meteo.it, a provare a scuotere un po’ le cose ci proverà una nuova perturbazione: è attesa tra lunedì 27 e martedì 28 e investirà le regioni del Nord-Ovest e parte della Toscana settentrionale. Attese piogge, ... thesocialpost

