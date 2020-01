Meteo della settimana 27-31 gennaio: arriva il vortice polare (Di lunedì 27 gennaio 2020) Meteo della settimana 27-31 gennaio: arriva il vortice polare, poi torna l’alta pressione. Che tempo farà. Dopo un weekend all’insegna del pioggia e del brutto tempo quasi ovunque, ecco le previsioni Meteo della settimana del 27-31 gennaio: il tempo che ci aspetta. Sull’Europa centrale è in arrivo un vortice freddo, di origine polare, dall’Atlantico settentrionale … L'articolo Meteo della settimana 27-31 gennaio: arriva il vortice polare è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

