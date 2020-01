Meteo 7 Giorni: qualche PIOGGIA e venti forti sino a mercoledì. Poi novità (Di lunedì 27 gennaio 2020) Meteo sino AL 2 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Correnti umide oceaniche affluiscono sull'Italia, determinando condizioni di spiccata variabilità per il transito di un impulso perturbato. In questa fase il flusso atlantico tende a mantenersi per alcuni Giorni più basso di latitudine investendo pienamente il Centro Europa dove è causa di condizioni di maltempo e di clima più freddo. Gli effetti della perturbazione in transito sull'Italia risulteranno smorzati dalla parziale presenza anticiclonica. A risentire di qualche precipitazione in più sarà il Centro-Nord e si avrà anche qualche nevicata in montagna, a quote che tenderanno ad abbassarsi ma con localizzazione dei fenomeni ai soli confini alpini. I venti rinforzeranno un po' ovunque dai quadranti occidentali. A parte un lieve temporaneo calo termico, nemmeno quest'ultima parte di gennaio regalerà l'agognata ... meteogiornale

